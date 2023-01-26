الأرصاد يحذر من “أمطار أعلى من الطبيعي” و”حالات متطرفة” على 5 مناطق في فبراير #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار "أعلى من المعدل الطبيعي" في 5 مناطق، خلال شهر فبراير المقبل، مع احتمالية وجود "حالات مناخية متطرفة".

وذكر "الأرصاد" أن "نماذج التوقعات تشير إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي لشهر فبراير 2023، على مناطق شمال المملكة، والتي تشمل: حائل والقصيم والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

كما أشار إلى احتمالية وجود بعض الحالات التي تسمى "المتطرفة" مثل الأمطار الغزيرة، موضحاً أن هذه الحالات في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ يها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.