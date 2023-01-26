رد عنيف من #ريال_مدريد على دمُية جماهير أتلتيكو ضد #فينيسيوس قبل الديربى

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا مساء اليوم الخميس، يدين فيه دمُية البرازيلي فينيسيوس جناح الريال، والتي وضعها جماهير الروخي بلانكوس أمام المدينة الرياضية للملكي "الفالديبيباس"، قبل الديربي المرتقب بين الطرفين العاشرة مساء اليوم، بالدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي:نشكر كل من قدم الدعم بعد الفعل المؤسف والمثير للاشمئزاز المتمثل في العنصرية والكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس.

وأضاف بيان الريال، ندين كل من ينتهك حقوق الناس الأساسية وكرامتهم، وندين كل فعل لا علاقة له بالقيم التي تمثلها كرة القدم والرياضة.

وأتم الريال ، هذه الهجمات مثل تلك التي يعاني منها لاعبنا الآن ، أو تلك التي يمكن أن يعاني منها أي رياضي ، لا يمكن أن يكون لها مكان في مجتمع مثل مجتمعنا، ريال مدريد واثق من أن جميع مسؤوليات أولئك الذين شاركوا في مثل هذا العمل الدنيئ ستزال.