وفاة الداعية” #عبدالله_بانعمه” بعد معاناة مع المرض.. ومغردون ينعوه على “#تويتر”

توفي اليوم الجمعة الداعية عبدالله بانعمة، بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث أصيب بالشلل الرباعي منذ أكثر من 30 عاماً.

والفقيد من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة، عندما تغلب على مرضه وإعاقته؛ ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد والمواقع المختلفة.

وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاماً، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.

وبعد دقائق من إعلان الوفاة "تصدر" اسم الداعية منصة "تويتر" كأكثر الموضوعات تفاعلاً على المنصة.

وأشار عدد من الناشطين إلى أن الصلاة على جثمانه ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أُشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخراً؛ حيث طمأن الجميع أنه بخير وعافية، سائلا الجميع الدعاء له ولمرضى المسلمين.

وأضاف أنه يتمنى ألاّ يحرمه الله تعالى من شهر رمضان المقبل وأن يجعله والجميع من المقبولين فيه، ناصحاً باغتنام فرصة شهر الصيام لتصفية النفس وصلة الرحم، والتوبة.