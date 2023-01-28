الفحوصات تثبت سلامة مفصل #كريستيانو_رونالدو بعد إصابته أمام #الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب نادى النصر ، بعد اشتراك مع حمدان الشمراني لاعب الاتحاد خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفاز فريق الاتحاد على النصر بنتيجة 3-1 فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالى 2023، والتى تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق، وهى النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، أثبتت إصابته بكدمة فى مفصل القدم لكنها لن تعيقه عن المشاركة فى المباريات المقبلة دوريًّا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة المفصل سبق وتعرض لها رونالدو فى السابق، لكن هذه تبدو أقل خطورة، كما يعانى البرتغالي من استمرار التورم حول المفصل.