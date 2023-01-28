رئيس #ريال_مدريد يستفسر من #أنشيلوتي عن خسارة #كأس_السوبر_الإسباني

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان غاضبا بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-1 فى الرياض السعودية. وأكد موقع "relevo" الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طلب تفسيرات من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والمعد البدني أنطونيو بينتوس عن أسباب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-1 فى السعودية.

وأضاف الموقع، خلال المباراة النهائية كان رئيس ريال مدريد هادئا ولبقا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، كما ساهم فى توزيع الميداليات، وظهر كأنه يتبنى موقف العديد من مشجعى الفريق بأنها بطولة ثانوية لا تستحق الغضب.

وواصل الموقع فى داخل غرف الملابس ومكاتب ريال مدريد كان الموقف مختلفا، فالرئيس طلب تفسيرات من المدرب كارلو أنشيلوتي والمعد البدني أنطونيو بينتوس حول مستوى اللاعبين وتراجع اللياقة البدنية، خصوصا أن السنة بدأت أيضا بهزيمة في الدوري أمام فياريال، وأكد للطاقم الفني أن لا وجود لمسابقة ثانوية لدى ريال مدريد.

وأوضح الموقع ان ريال مدريد مختلف تماما عن أي ناد آخر، الهزيمة هنا أكبر بكثير من أى هزيمة أخرى وتغير المشهد بأكمله في ثوان"، وهى الرسالة التى أوصلها فلورنتينو بيريز للمدرب كارلو أنشيلوتي وطاقمه الفني.