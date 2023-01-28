كارثة بالفيديو… أئمة يحولون مآذن وأفنية المساجد إلى غرف سكنية ومحال تجارية ويؤجرونها بأكثر من نصف مليون ريال #عاجل

نجح مسؤولو وزارة الشئون الإسلامية في ضبط مجموعة من المؤذنين والأئمة حولوا مرافق المساجد إلى غرف وشقق سكنية ومحال تجارية، وأجروها لمجموعة من العمال والمستأجرين، متحصلين مقابل ذلك على مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من نصف مليون ريال في جدة.

وبحسب تقرير مصور عرضته قناة "الإخبارية"، فإن إمام ومؤذن أحد المساجد الواقعة في شمال جدة، حولا القبو الخاص به إلى غرفة وشقق سكنية، يؤجرونها إلى عدد من العمال، مقابل مبالغ مالية متفق عليها سلفاً.

وكشف عبد الرحمن الحارثي، رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق في مكة المكرمة، إن عدد الشقق الموجودة في المكان وصل إلى 9 شقق، بالإضافة إلى 7 غرف.

وأوضح أن "المذكوران حول دورات مياه والأماكن المخصصة للوضوء إلى غرف وآجراها للعمال".

وتكرر الأمر نفسه في مسجد آخر، حيث حول إمام المسجد المئذنة إلى سكن مؤجر للعمال بـ800 ريال شهرياً.

بينما حول إمام مسجد ثالث فناء المسجد إلى 3 محال تجارية، بينها مغسلة ملابس، وقام بتاجيرها لمستأجرين، ما أدى إلى تضخم فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمسجد.