الحوثي يمنع السيدات من صيانة السيارات دون “محرم”

رفضت ورشة إصلاح سيارات في صنعاء استقبال أكاديمية يمنية جاءت إلى الورشة بهدف إجراء صيانة لسيارتها، وذلك بناءً على أمر أصدرته ميليشيا الحوثي يشترط وجود "محرم" في مثل هذه الأمور.

وقالت أنجيلا أبو أصبع، الأستاذة المساعدة بكلية اللغات بجامعة صنعاء، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" ، إنها منعت من دخول ورشة لصيانة السيارات داخل شارع بيروت في صنعاء، بسبب عدم وجود "محرم" معها.

وأضافت أن حارس الورشة منعها من الدخول بذريعة عدم وجود "محرم"، تنفيذاً لتوجيهات أصدرتها قيادة ميليشيا "الحوثي" بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أنها حاولت إقناع الحارس بأنها أكاديمية، ووالدها مسافر وشقيقها في العمل، لكنه أصر على موقفه وأخرجها من المحل.

واختتمت منشورها قائلة: "العالم يتنافس يوصل الفضاء، وإحنا نتنافس نوصل للوراء".