القبض على مواطن لنقله 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في الليث

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لنقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة الليث، بينهم (12) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وشدد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، على أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(995) في بقية مناطق المملكة.