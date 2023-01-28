براتب شهري 5200 يورو.. #رونالدو يبحث عن طباخ #عاجل

كشفت صحيفة "Correio de Manha" البرتغالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، يبحث عن "طباخ"، مشيرة إلى أنه مستعد لتقديم ما يصل إلى 5200 يورو شهرياً لهذا الطباخ.

وقالت مصادر للصحيفة البرتغالية، في تقرير نقلته عنها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن رونالدو حصل على قطعة أرض، لا تبعد كثيرا على لشبونة، سيبني عليها قصراً صغيراً، بمجرد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، لافتة إلى أن مساحة هذا القصر المنتظر 2720 مترا مربعا، وتبلغ قيمته التقريبية 21 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار).

ويبحث مهاجم النصر عن موظفين لهذا القصر، من بينهم المسؤول عن شؤون المطبخ، لكنه يشترط مجموعة من الأمور لتوظيف هذا الشخص.

وتتضمن هذه الشروط أن يعرف الطباخ صنع العديد من الأطباق المحلية والعالمية، خاصة تلك التي يفضلها رونالدو وصديقته جورجينا، مثل السوشي الياباني، و سمك القد المشوي.

كما أنه يشترط على الطباخ بأن يتعهد بعدم إفشاء أسرار المنزل إلى وسائل الإعلام.