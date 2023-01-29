مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 300 أخرين في #زلزال قوي ضرب #إيران

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 300 أخرون، في زلزل بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب إيران على قرب حدودها مع تركيا.

كما أسفر الزلزال عن تدمير بعض المنازل في مدينة خوي الواقعة بالقرب من مركز الهزة الأرضية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مدير خدمات الطوارئ بجامعة خوي.

من جانبه، قال مسؤول بخدمات الطوارئ للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، بحسب موقع "سكاي نيوز".

يذكر أن إيران تشهد تقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وبسببها عانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.