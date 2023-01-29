مختص يحذر: درجة حرارة صفر وثلوج في هذه المناطق بدءاً من الثلاثاء (فيديو) #عاجل

كشف مختص في الأرصاد الجوية عن تسجيل بعض مناطق المملكة درجة صفر مئوي، مع وجود فرص لتساقط الثلوج على مناطق أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عادل القازنلي، المختص في الأرصاد الجوية، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن نشاط الرياح السطحية الباردة يعطي إحساساً أكبر بانخفاض درجات الحرارة عن المسجلة فعلياً.

وأضاف "القازنلي": "نتيجة دخول كتلة هوائية باردة، قد تنخفض الحرارة في مدن شمال الممكة إلى صفر مئوي، وقد تصل إلى 4 درجات مئوية في الرياض والقصيم وحائل".

وواصل: "هناك توقعات بهطول أمطار في المدينة المنورة والقصيم وحائل وعرعر والجوف والحدود الشمالية، كما أن هناك فرصة لتساقط الثلوج في جبل اللوز وطريف القريات، في ظل انخفاض الحرارة لما دونمالصفر مئوية في هذه المناطق".

وكشف أن هذه الحالة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى الأحد التالي.