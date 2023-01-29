ميلان يخسر أمام #ساسولو بخماسية في #الدوري_الإيطالي

خسر فريق ميلان، أمام نظيره ساسولو بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

سجل خماسية ساسولو كلا من، ديفريل، فارتيسي، أرماند، ليورينتي من علامة الجزاء، ماتيوس هنريك، في الدقائق 19، 21، 30، 47، 79 على الترتيب، بينما أحرز ثنائية ميلان أولفيه جيرو بالدقيقة 24، أوريجي بالدقيقة 81.

سيطر ساسولو على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، وكان الأكثر خطورة وشراسة على مرمى أصحاب الأرض، ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

حاول ميلان تقليص النتيجة، وكثف محاولاته على مرمى الضيوف خلال النصف الثاني من المباراة، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بخسارته بخماسية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، يحتل ساسولو المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد ميلان عند النقطة 38 بالمركز الرابع.