نيوكاسل_يونايتد يعلن تعاقده مع #أنتوني_جوردون

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده رسميًا مع اللاعب أنتوني جوردون بعد التوصل إلى اتفاق مع فريق إيفرتون.

ولم يتم الكشف عن الرسوم المالية لتلك الصفقة، وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنها بلغت 40 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب مبلغ إضافي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح نيوكاسل في بيانه الرسمي أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا وقع عقدًا طويل الأمد دون الكشف عن مدته بالتحديد.

وأصبح أنتوني جوردون أول صفقة لفريق نيوكاسل يونايتد في موسم الانتقالات الشتوي الحالي لهذا العام.

وقال جوردون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «منذ أن سمعت عن اهتمام نيوكاسل يونايتد بي، كنت مقتنعًا بأن هذا النادي يناسبني».

وتابع: «أعتقد أن قاعدة المشجعين والمدينة تناسبني حقًا كشخص، والطريقة التي يلعب بها الفريق تحت قيادة المدرب في الوقت الحالي تناسبني، ويبدو النادي وكأنه يسير في الاتجاه الصحيح».

واختتم: «أشعر أنها خطوة كبيرة حقًا، الناس لم يروا ما أنا قادر على فعله بعد، أعتقد تحت قيادة المدرب والطريقة التي يسير بها النادي، يمكنني أن أتفوق حقًا هنا».