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التشكيلة الأساسية لمواجهة #الاتحاد و #الفيحاء في #كأس_السوبر_السعودي

29 يناير 2023 · < 1 minute
مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد

أعلن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، تشكيلة الفريق الأساسية التي ستواجه الفيحاء، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد في نهائي كأس السوبر السعودي.

 

وجاءت تشكيلة الاتحاد:

 

حراسة المرمى: غروهي

 

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

 

الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورنادو، رومارينهو، عبدالرحمن العبود

 

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

 

فيما جاءت تشكيلة الفيحاء:

 

حراسة المرمى: فوك

 

الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخبيري، بندر ناصر

 

الوسط: ريكاردو، باولينو، عبدالرحمن السفري، علي الزقعان، فيكتور رويز، سلطان مندش

 

الهجوم: ميلان