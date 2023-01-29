التشكيلة الأساسية لمواجهة #الاتحاد و #الفيحاء في #كأس_السوبر_السعودي

أعلن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، تشكيلة الفريق الأساسية التي ستواجه الفيحاء، مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاءت تشكيلة الاتحاد:

حراسة المرمى: غروهي

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورنادو، رومارينهو، عبدالرحمن العبود

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله

فيما جاءت تشكيلة الفيحاء:

حراسة المرمى: فوك

الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخبيري، بندر ناصر

الوسط: ريكاردو، باولينو، عبدالرحمن السفري، علي الزقعان، فيكتور رويز، سلطان مندش

الهجوم: ميلان