انطلاق #رالي_حائل الخميس المقبل بنسخته 19 بشعار ” بطولة لقوتها أثر “

أسامه الطريفي - الوئام

برعاية كريمة من سمو أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ينطلق سباق رالي حائل الدولي 2023 الخميس المقبل، حيث تترقب الأوساط الرياضية من داخل المملكة ومن خارجها انطلاق واحد من أهم سباقات الرالي في الوطن العربي، وتحتضنه منطقة حائل (شمال المملكة)، المتمثل في "رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19 ، الذي يعود هذا العام بشعار "بطولة لقوتها أثر" خلال الفترة من 2 - 4 فبراير القادم، بوصفه الجولة الأولى لموسم ٢٠٢٣ من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، إذ ينتظر أن ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023.

ويتنافس في ميدان مراحل سباق رالي حائل تويوتا الدولي في نسخته الـ19 (160) متسابقاً ومساعداً في السيارات والدراجات النارية، حيث سيشارك (65) سيارة، منها (30) سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، فيما يشارك (٢٨) متسابقاً في فئة الدراجات النارية من بينها (5) في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و (4) دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية، حيث يقوم المشاركين يوم الأربعاء القادم (1 فبراير) بفحص مركباتهم تأهبا لانطلاقة المرحلة الأولى في اليوم التالي .

وشهد رالي حائل منذ انطلاقته 2006م إقبالاً كثيفاً من عشاق الإثارة والتحدي والذي رسمها لهم أبطال الراليات من سائقي السيارات والدرجات النارية من مختلف أنحاء العالم ، لتتشكل قوة وهيبة المواجه في مسارات الرالي الصحراوية التي تتميز في صعوبتها ووعورتها ما بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية التي تضمها وتشتهر بها منطقة حائل مما جعلها من أهم المدن السعودية والخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات على مدى الـ 18عاماً الماضية .