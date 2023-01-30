لا تشترط الخبرة.. #وظائف_شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بالرياض (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول علاقات والدعم اللوجستي.
الأنشطة الرئيسية:
– تحريك المعلومات في إطار مؤسسي.
– إبراز جهود الهيئة لدى القطاعات المستهدفة
– المشاركة في إعداد النشرات والإصدارات التي تصدر عن الهيئة.
– تنظيم الفعاليات المهنية لزيادة الوعي لدى الجمهور.
الدعم اللوجستي:
– تنفيذ الفعاليات الداخلية والخارجية وتأمين كافة احتياجاتها.
– تقديم الدعم اللوجستي للإدارات الداخلية حسب المهام والمسؤوليات.
التخطيط:
– إعداد آلية واضحة لإدارة الفعاليات.
– إعداد ميزانية تقديرية لتكاليف تنفيذ الفعاليات والمناسبات داخل وخارج الهيئة.
الاتصال والتواصل:
– القيام بكافة أعمال التنسيق المطلوبة لقيام الهيئة بالاتصال بالجهات المحلية والقطاع الخاص.
تمثيل الهيئة:
– تمثيل الهيئة في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.
إعداد التقارير:
– إعداد تقارير الأداء لنشاطات الإدارة.
الشروط:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا