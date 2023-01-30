دراجون من 12 بلداً يستعدون لخوض منافسات الجولة الافتتاحية من كأس العالم لراليات الباها في السعودية

يستعد المشاركون من 12 بلداً على متن 31 دراجة نارية، خمسٌ منها ضمن فئة الكوادز، لخوض منافسات باها-حائل في المملكة العربية السعودية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، الجولة الافتتاحية من كأس العالم لراليات الباها 2023 تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم"، إضافة إلى أربعة دراجين ضمن التصنيف الوطني أيضاً.

وبينما يتصدر محمد البلوشي الفائز مرتين بالحدث مع فريق "أم.أكس رايد دبي"، قائمة المشاركين على متن "تي.أم450"، يتواجد دراجان اثنان فائزان بالحدث بين المشاركين العالميين.

وينافس سلطان، شقيق البلوشي، تحت لواء فريق "أم.أكس رايد دبي" أيضاً وهو فائز سابق مرتين برالي حائل الدولي الأطول (عامي 2018 و2019)، أما الدراج السعودي مشعل الغنيم فقد نجح بدوره بالوقوف على عتبة منصة التتويج الأولى على متن هوسكفارنا عام 2021.

وتتواجد أسماء قوية للغاية ضمن قائمة المشاركين، حيث يمتلك عدد منهم القدرة على تحقيق الفوز، بينما يأمل آخرون بتسجيل النقاط ضمن فئتي السيدات والمخضرمين.

ونجح عبدالله أبو عيشة الدراج الأردني اليافع (كاي تي أم)، بمنافسة البلوشي في السابق، حيث يأمل بدء موسمه بأداء قوي منافساً على الفوز. فقد أنهى خامساً في الحدث السعودي عام 2022 شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلف البلوشي الفائز، الكويتي عبدالله الشطي (كاوازاكي)، الغنيم وزميله السعودي أنس الرحياني. وسينافس أولئك الدراجون الثلاثة على مراكز منصة التتويج خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

أليكس مكلنز أنهى رابعاً، حيث يمتلك البريطاني كل ما يلزم للمنافسة على منصة التتويج، بينما حقق الأسترالي المقيم في قطر المركز السادس العام الماضي، وسيسعى نحو الوصول لمنصة التتويج بدوره. ومن بين الدراجين العالميين القادرين على المنافسة في المقدمة، لدينا أندرو هوليهان من أستراليا والبريطانيان باري هاو وبريت هانت.

وسيمثل دولة قطر الشيخ محمد آل ثاني (غاس-غاس)، محمد الكعبي (كاي تي ام)، مهنا راشد النعيمي (هوندا) وعبدالرحمن الشيب (كاي تي ام). يعقوب آزادي سيقود مع فريق "رايزن ريسينغ هوسكفارنا" ضمن الفئة الوطنية.

أما الدراجتان الكويتية سارة خريبط (فريق داست رالي هوسكفارنا) والهندية سارة كاشياب (بيتا) فستحددان نتيجة فئة السيدات.

ويواجه هيثم التويجري الفائز بفئة كوادز العام الماضي منافسين من السعودية: هاني النومسي، عبدالعزيز العطاوي وسلطان المسعود إضافة للإماراتي عبدالعزيز أهلي، حيث سيحقق أحدهم الفوز بالفئة.

ويشرف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. ويُقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

وتشير التوقعات الجوية إلى طقس جاف ومشمس، لكن مع درجات حرارة منخفضة في الصحراء المحيطة بمدينة حائل. وتنطلق مجريات الأحداث بمرحلة تأهيلية بعد ظهر يوم الخميس (2 فبراير/شباط) تقام مباشرة بعد مراسم الانطلاق التقليدية.

باها حائل 2023 – حائل – قائمة المشاركين

الدراجات النارية

1. محمد البلوشي (الإمارات العربية المتحدة) تي.أم450

2. عبدالله أبو عيشة (الأردن) كاي تي أم اكس-أف 450

3. عبدالله الشطي (الكويت) كاوازاكي كاي سي 450

4. أليكس مكلنز (بريطانيا) هوسكفارنا إف إي 450

5. مشعل الغنيم (السعودية) كاي تي أم 450 رالي

6. أنس الرحياني (السعودية) كاي تي أم 450

7. مارتن شالمرز (أستراليا) بيتا 450

8. حمدان العلي (الإمارات العربية المتحدة) هوسكفارنا إف إي 450

9. عبدالحليم المغيرة (السعودية) كاي تي أم اكس-أف 450

10. سلطان البلوشي (الإمارات العربية المتحدة) تي.أم 450

11. ياسر الخريف (السعودية) كاي تي ام أس.أف.أكس 450

12. إيهاب الحكيم (لبنان) ياماها دبليو.آر 450أف

13. أحمد الجابر (السعودية) كاي تي ام 450

14. فواز التميمي (السعودية) ياماها دبليو.آر 450أف

15. محمد جعفر مشاري (الكويت) كاي تي ام 450 آر.أف.آر

16. محمد الكعبي (قطر) كاي تي ام 450

17. الشيخ محمد آل ثاني (قطر) غاز - غاز 450

18. فيليب ويلسون (نيوزيلندا) كاي تي ام 450 رالي

19. جيرارد لوبينج (هولندا) كاي تي أم اكس-أف 450

20. جوناثان فين (كندا) هوندا سي آر أف 450آر.أل

21. باري هاو (بريطانيا) كاي تي ام أس.أف.أكس 450

22- بريت هانت (بريطانيا) هوسكفارنا إف إي 450

23- أندرو هوليهان (أستراليا) هوسكفارنا آر.أف.آر 450

24- مهنا راشد النعيمي (قطر) هوندا 450

25. صهيب البراد (السعودية) هوندا سي.آر.أف 450 أكس

الكوادز

100- هاني النومسي (السعودية) ياماها رابتور 700

101. عبدالعزيز العطاوي (السعودية) ياماها واي.أف.زي 450

102. عبدالعزيز الأهلي (الإمارات العربية المتحدة) ياماها رابتور 700

103. سلطان المسعود (السعودية) ياماها رابتور 700

111- هيثم التويجري (السعودية) ياماها رابتور 700

الفئة الوطنية في باها حائل 2023 – قائمة المشاركين:

دراجات

60. بدر البدر (السعودية) كاي تي ام اكس - 500

61. سيمون فرانسيس (أستراليا) كاي تي ام اكس-أف

62- يعقوب آزادي (قطر) هوسكفارنا إف إي 501

63. عبدالوهاب المانع (السعودية) كاي تي ام اكس-أف