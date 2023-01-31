الذهب يتراجع قبل قرار الفدرالي الأميركي بشأن #الفائدة

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء ،لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة هذا الأسبوع، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1917.56 دولار للأونصة، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 5%.

العقود الأميركية الآجلة للذهب

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%إلى 1933.60 دولار.

مؤشر الدولار

يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقراراً ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي.

ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين.

الفدرالي الأميركي

وكان الفدرالي الأميركي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

المعادن النفيسة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.43 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1641.08 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.