بلينكن في #الضفة_الغربية اليوم لدعم #حل_الدولتين

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية، بعد يوم من دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد وإعادته التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحث بلينكين الجانبين على التهدئة بعدما قام مسلح فلسطيني الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص قرب كنيس في أسوأ هجوم من نوعه في منطقة القدس منذ سنوات، مما رفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون منذ عام 2022 إلى 33 فضلا عن مقتل ثلاثة أوكرانيين.

ويلتقي بلينكن بقادة السلطة الفلسطينية الذين يشعرون بخيبة أمل عميقة بسبب المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وقُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني من مدنيين ومسلحين.

وشهد شهر يناير وحده مقتل 35 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، في أكثر الشهور دموية منذ عام 2015، بينما يقول المسؤولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضا.

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغلت القوات في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين مما تسبب في اشتباك مسلح قُتل فيه عشرة فلسطينيين.