“ابلغ عن المخالف”.. #الصحة: منع احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية

شددت المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة الرياض على منع احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأوضحت "صحة الرياض" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، تؤكد أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.

وشددت على أنه لا يحق للمؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأشارت إلى إجراء وزارة الصحة جولات رقابية، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، وفي الوقت ذاته، من حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم "937".