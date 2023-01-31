توني_كروس ينفرد برقم تاريخي في #كأس_العالم_للأندية

ينفرد النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، برقم تاريخي في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، قبل إنطلاق النسخة التي ستستضيفها المغرب غدًا الأربعاء، على ملعب "طنجة".

ويقص النادي الأهلي شريط منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدًا الأربعاء.

ويعد توني كروس هو اللاعب الوحيد الذي حصل على 5 ميداليات ذهبية من بطولة كأس العالم للأندية، كأكثر لاعب فى التاريخ تتويجا باللقب، بعدما توج مع بايرن ميونخ في 2013، قبل أن يحصده 4 مرات بقميص ريال مدريد.

ويبدأ فريق ريال مدريد منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، من الدور نصف النهائي وينتظر الفائز من سياتل ساوندرز الأمريكي والفائز من مواجهتي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك يوم 18 فبراير المقبل على ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير عبد الله.