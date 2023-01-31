بينها العاصمة.. #الأرصاد يحذر من رياح وأتربة في عدد من محافظات #الرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، وذلك حتى الحادية عشر من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذه الحالة تتضمن كلاً من: "الخفجي- القيصومة- النعيرية- حفر الباطن- قرية العليا" في المنطقة الشرقية، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

وحذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة كل من: العويقيلة- رفحاء- طريف- عرعر" في الحدود الشمالية، حتى الحادية عشر مساء اليوم.

كما حذر من استمرار هبوب الأتربة في كل من: "الزلفي- الغاط- المجمعة- ثادق- رماح- شقراء" في منطقة الرياض، وذلك حتى الثانية من صباح غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن ذلك يصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وتوقع كذلك استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على كل من: "الرياض العاصمة- الحريق-الخرج-الدرعية- الدلم- المزاحمية- حريملاء- حوطة بني تميم- ضرما- مرات" في منطقة الرياض، حتى الثالثة صباح غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن هذه الرياح والأتربة يصاحبها تدني في مدى الرؤية.