“حتى الحادية عشر مساءً”.. #الدفاع_المدني يوجه تنبيهاً لأهالي #القصيم و #الشرقية

نقلت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهاً متقدماً من المركز الوطني للأرصاد، بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة القصيم، حتى الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح تنبيه "الأرصاد"، أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على منطقة القصيم، حتى حتى الحادية عشر مساء اليوم، على كل من: "النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء".

كما حذر "الأرصاد" من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، حتى الحادية عشر مساء اليوم، تشمل كلاً من: "الخفجي- القيصومة- النعيرية- حفر الباطن- قرية العليا".