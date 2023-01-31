الإتحاد_الإسباني يعلن موعد مباراتي كلاسيكو #ريال_مدريد و #برشلونة بكأس الملك

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023.

كانت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، قد أسفرت عن وقوع الريال ضد برشلونة فيما سيلتقي أتلتيك بيلباو مع أوساسونا.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إقامة مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وبرشلونة العاشرة مساء يوم 2 مارس المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

فيما تقام مباراة الإياب بين برشلونة والريال، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم 5 إبريل المقبل.

كان فريق برشلونة قد فاز على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم 15 يناير الماضي، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.