ميلان يرد على تعثر مفاوضاته مع رفائيل لياو فى بيان رسمى

رد نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي على انباء تعثر مفاوضاته مع لاعبه البرتغالي الشاب رفائيل لياو نجم هجوم الفريق، وأن اللاعب في طريقه للرحيل.

وكانت صحيفة "لا جازيتا" ديلو سبورت" الإيطالية، قد ذكرت في تقرير لها، صباح اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات بين لياو وميلان قد انهارت، حيث طلب اللاعب ومحاميه خفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 150 مليون يورو إلى 70 مليون فقط.

ورد ميلان على تلك المزاعم وقال في بيان رسمي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بخصوص الخبر الذي نشرته صحيفة لاجازيتا ، يود نادي ميلان التوضيح بأن المفاوضات مع لياو لم تتعرض لأي انقطاع".

وأضاف: "الخبر الصحفي المزعوم لانقطاع المفاوضات أو انهيارها، مزيف وليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق".