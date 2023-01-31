شلل يصيب عمليات مصرف الراجحي وتعثر العملاء في المحلات والمطاعم.. والمصرف يكتفي بالاعتذار #تعطل_مصرف_الراجحي #عاجل

اشتكى عدد من عملاء مصرف الراجحي من وجود عطل مفاجئ ضرب نظام المصرف، وكذلك تطبيق مباشر الراجحي عند إجراء عمليات مصرفية بالإضافة لعمليات نقاط البيع وخدمة ur pay.

وقال عبدالرحمن المحمادي، أحمد عملاء المصرف: “تعطل خدمات مصرف الراجحي سواء شبكة أو تطبيق من يعوض المواطنين عن الضرر خاصة البعض مسافر أو في مستشفى أو عند محطة بنزين متورط”.

وأضاف آخر في تغريدة على موقع “تويتر”: “قاعد أمشي فالبرد بعد عملية جراحية في الفك وما قدرت أطلب سيارة ولا اشتري علاج من الصيدلية والمستشفى اللي رحته يبعد عن بيتي نص ساعة لو أمشي والسبب الراجحي الي كل مرة عطل وكل مرة مشكله في تطبيقه.. ما قدرت حتى أحاسب اشتري مويه”.

وتحدث آخر عن تعرضه للحرج أمام أصدقاءه بعد دعوتهم للعشاء وعند المغادرة تفاجأ بتعثر عملية السداد من خلال نقاط البيع.

وكشف عدد من العملاء عن عزمهم هجرة المصرف لتكرار تعثر خدماتهم على حد تعبيرهم والاتجاه لبنوك أخرى.

وطالب العملاء بموقف حازم من قبل البنك المركزي لتعويضهم عن ما تعرضوا له من قبل المصرف.

واكتفي المصرف ببيان متأخر ومقتضب أشار فيه لوجود عطل فني في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات مقاط البيع والصراف الآلي، مشيرين إلى العمل على إصلاحه، فيما تم تذييل البيان باعتذار عن أي إزعاج يترتب على ذلك.

ولم يفصح المصرف عن أسباب العطل الفني خصوصا مع تزايد عمليات اختراق الحسابات البنكية لبعض المستفيدين من البنوك لأسباب متباينة.