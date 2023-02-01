“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال ظهور عبارة” إعادة التقديم للتابعين” #عاجل

كشف برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع في حالة ظهور عبارة "إعادة التقديم للتابعين" في حساب المستفيد المؤهل.

وأكد البرنامج في رده على استفسار أحد المستفيدين على "تويتر"، أنه في حالة الرغبة في دراسة أهلية التابعين مرة أخرى، يجب الضغط على أيقونة "إعادة التقديم للتابعين" بعد تحديث أسباب عدم الأهلية.

ولفت البرنامج إلى أنه تتم دراسة أهلية التابعين مرة أخرى بعد إتمام الخطوات المذكورة.

الجدير بالذكر أنه سيتم إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لدفعة "فبرابر" الجاري من برنامج "حساب المواطن"، يوم الخميس الموافق 9 فبراير الجاري، لكون اليوم العاشر سوف يكون إجازة رسمية.