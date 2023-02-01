رئيس #الفيفا: أتوقع فوز #المملكة باستضافة #كأس_آسيا 2027

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" جياني إنفانتينو، إنه يتوقع فوز الملف السعودي باستضافة كأس آسيا 2027.

على جانب آخر، اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد لولاية ثالثة.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد عبر عن اعتزازَه بالوحدة الآسيوية الكروية التي حققت نجاحات لافتة ورسمت مستقبلاً مبهراً لوضع بصمة التطوير والارتقاء، مرحباً بجميع الاتحادات الوطنية الآسيوية في الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية، الذي يأتي كأول اجتماع حضوري للجمعية منذ الأزمة الصحية لفيروس كورونا، التي تسببت بنقله عن طريق الاتصال المرئي طوال السنوات الثلاث الماضية.