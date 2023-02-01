تقرير أمريكي: مصادرة 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة إلى #الحوثي آخر شهرين #عاجل

صادرت الولايات المتحدة 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة إلى جماعة "الحوثي" في اليمن، خلال آخر شهرين، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمنيين.

وكشف المسؤولون للصحيفة الأمريكية عن تفاصيل عملية نفذتها القوات البحرية الفرنسية، وصادرت خلالها أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى "الحوثيين" في اليمن، ضمن "مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية".

وقال المسؤولون الأمريكيون أن "فرنسا صادرت 3 آلاف بندقية إيرانية ونصف مليون طلقة، إلى جانب 20 صاروخاً موجهاً ضد الدبابات، جميعها كان في طريقها من إيران إلى "الحوثيين".