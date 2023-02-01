ضبط مخالف لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في #المدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، وبحوزته أكثر من 20 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من 1.5 متر مكعب من الفحم المحلي.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبد الرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

وبَين أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا "العتيبي" إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك على الرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.