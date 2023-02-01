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#اتحاد_الكرة يكشف: هل يتوقف الدوري أثناء تجهيز ملاعب كأس آسيا 2027؟ (فيديو) #عاجل #السعودية2027 #Saudi2027 #معا_لمستقبل_آسيا

1 فبراير 2023 · < 1 minute
الدوري السعودي
الدوري السعودي

كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، عن مستقبل مباريات المسابقات الرياضية السعودية، خاصة بطولة الدوري، أثناء صيانة الملاعب تحضيرا لكأس أمم آسيا 2027.

وقال "القاسم" في تصريحات مع قناة "الإخبارية": "الملف السعودي يحتوي على 5 ملاعب في الرياض و3 في الدمام، وملعبين في جدة".

وأضاف: " الأخوة في وزارة الرياضة بذلوا جهداً كبيراً جداً في الفترة الماضية لتجهيز المنشآت لاستضافة مباريات بطولة الدوري".

وشدد على أن "الوقت الذي ستستغرقه إعادة تهئية هذه الإستادات لن تكون عائقاً لإقامة أي بطولات".

 

 

 