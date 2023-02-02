باكستان تدشن مفاعلا نوويا بقيمة 2.7 مليار دولار

دشنت باكستان مفاعلا نوويا بقيمة 2.7 مليار دولار، في إطار جهودها لتخفيف حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات الهيئة التنظيمية للطاقة الكهربائية الوطنية أظهرت أن الوحدة النووية، التي تبلغ طاقتها 1100 ميجا وات، سوف تولد جزءا من أرخص الكهرباء في باكستان.

يشار إلى أنه تم ربط المحطة بشبكة الكهرباء في آذار/مارس الماضي. وهذه ثاني وحدة بمحطة كراتشي النووية تستخدم مفاعل هوالونج وان، وهو تصميم صيني.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف خلال مراسم أقيمت بمحطة كراتشي للطاقة إن باكستان" في حاجة ماسة" لمصادر طاقة نظيفة ورخيصة.