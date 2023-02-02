الرئيس العراقي: #السعودية من ركائز استقرار المنطقة.. وبن فرحان: ما نسمعه عن بغداد يبعث على الأمل

شدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، على أن المملكة العربية السعودية والعراق تعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة.

وقال الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق، اليوم: "السعودية والعراق يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها".

ونَبه إلى عمق العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر وزير الخارجية السعودي عن دعم المملكة لجهود العراق الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة العمل من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الخارجية قوله: "ما نسمعه عن العراق يبعث على الأمل، والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا، كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة".

وشدد على ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة أن العراق يمتلك اقتصاداً متنوعاً يتسم بالاستدامة، معرباً عن الاستعداد للتعاون والاستثمار في مجال الغاز.

وبدأ الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية إلى العراق، اليوم الخميس.