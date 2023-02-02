للمرة الخامسة.. #المركزي_الأوروبي يرفع #أسعار_الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس مواصلا سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة.

وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار.

وفي اجتماعه الأول هذا العام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمئة من اثنين بالمئة مثلما وعد في ديسمبر.

ولم يتبع المركزي الأوروبي نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أشار بوضوح إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.