شرطة #مانشستر_يونايتد تعلن إخلاء سبيل #جرينوود نجم مان يونايتد

أعلنت شرطة مدينة مانشستر مساء اليوم الخميس، بشكل رسمي إسقاط جميع التهم الموجهة إلي النجم الشاب ماسون جرينوود جناح مان يونايتد الإنجليزي.

كان قد تم إعتقال النجم الشاب ماسون جرينوود جناح الشياطين الحمر، في شهر فبراير الماضي، بتهمة إغتصاب صديقته والإعتداء عليها.

أصدر شرطة مانشستر بيان رسمي، كشفت خلاله عن إسقاط جميع التهم الموجهة للنجم الشاب جرينوود ليكون جاهزًا للعودة إلي تدريبات الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

اعتقل ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد، في فبراير الماضي، بعد الاشتباه في ارتكابه جريمة اعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل لصديقته، ليتم بعدها تجميده بشكل كامل في النادي.

وبعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة، ثم يتم إعتقاله مرة أخري بسبب خرق شروط الكفالة المفروضة والتواصل مع ضحيته المزعومة.

ومن المقرر أن يعود جرينوود إلي تدريبات مانشستر يونايتد، لكن سيكون هناك برنامج تأهيلي خاص للاعب من قبل المدرب الهولندي إيريك تين هاج، قبل المشاركة في المباريات.