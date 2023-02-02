قصة #سحابة_جدة.. حالة متطرفة درجة حرارتها 70 تحت الصفر ضربت #جدة #عاجل

نشر المركز الوطني للأرصاد، تقريرا مفصلا عن الحالة المطرية التي شهدتها جدة في 2022، تحت شعار "سحابة جدة 24 نوفمبر 2022".

وقال مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد في السعودية حمزة بن عبدالعزيز كومي، إن حالة أمطار جدة متطرفة، وسجلت المحافظة كميات مياه مسجلة تصل إلى 182 ملم، وتم التنويه عنه في التقارير".

وأضاف: "الحالة المطرية التي أثرت على جدة، كانت تكوّن منخفض جوي على سطح البحر ثم تكونت السحب الرعدية، وكان التكون خلال ساعات وأثرت على المحافظة".

وقال أيمن بن سالم غلام الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للأرصاد": "عندما نتكلم عن حالة متطرفة فهذا يعني أن هناك متوسطات ومواعيد ومواقيت للحالات المطرية، أما عندما تخرج عن نطاق هذا المناخ المتعارف عليه في منطقة أو محافظة قد يعزي ذلك للتغيرات المناخية التي تحدث".

وأضاف: "كلفنا إدارة البحث والتطوير بدراسة الحالة ومعرفة الأسباب التي أدت لها، من الناحية النطاق الواسع للغلاف الجوي أو عوامل محلية ساهمت في تطور هذه الحالة".

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد: "في فترة زمنية لا تتجاوز 8 ساعات هطلت الكمية كلها، لم تسجلها المدينة".

وقال سعيد رزين الصحفي: "نوع السحابة كانت السحب الركامي ارتفاعها 53 ألف قدم، درجة الحرارة - 70 درجة مئوية".