الأردن.. خلاف على الأغنام يتسبب في مقتل شقيقين

كشفت الأجهزة الأمنية في الأردن، غموض جريمة مقتل الشقيقين عمر وأيمن المزايدة في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، وأعلنت القبض على القاتل لسبب غريب لم يتوقعه أحد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي: إن فريق التحقيق المُكلف بقضية مقتل الشقيقين، أنهى تحقيقاته بعد عمل وجهد متواصلين منذ لحظة البلاغ، وتمكن من كشف غموض القضية والقبض على مرتكبها، وضبط السلاح المستخدم.

وورد بلاغ لمديرية شرطة الطفيلة قبل أيام بالعثور على جثتين لشقيقين مصابتين بعيارات نارية في منطقة خالية من السكان، وشُكل منذ لحظة البلاغ فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة الطفيلة لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وأكد الناطق الإعلامي أن العمل والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحقيق منذ لحظة الجريمة وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي أُلقي القبض عليه.

وتابع الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنه أطلق النار على الشقيقين إثر "خلاف لحظي" حصل بينهم على مواقع الرعي.

وجرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد مكرر.