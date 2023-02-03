الأرصاد يحذر 3 مناطق من #موجة_باردة وصقيع حتى السبت

وكان المركز قد أصدر تقريرا بشأن حالة الطقس اليوم جاء فيها: "انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة المثارة. كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف. والفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة".