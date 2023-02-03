أمن الطرق يحذر مستخدمي الطرق في #مكة_المكرمة و #عسير

أصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (أضم - الطائف - ميسان).

وقال أمن الطرق في تغريدة على موقع "تويتر": "نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (أبها - أحد رفيدة -النماص -بلقرن- تنومة- خميس مشيط)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع".