الصحة تكشف الطريقة المثلى لاستخدام العدسات اللاصقة

وجهت وزارة الصحة مجموعة من التعليمات المهمة لمن يستخدم العدسات اللاصقة.

وأوضحت "الصحة" عبر حسابها التوعوي "عش بصحة" على "تويتر"، أنه عند وضع العدسة يبنبغي اتباع هذه الخطوات:

* اغسل يديك بالماء والصابون.

* اخرج العدسة من عبوتها باستخدام أطراف الأصابع.

* اشطف العدسة باستخدام المحمول.

* ضع العدسة على طرف السبابة وتأكد أنها ليست مقلوبة.

* ارفع الجفن العلوي بأصبع واحد، وامسك الجفن السفلي بالآخر.

* ضع العدسة في العين بلطف.

* اغمض عينك وأرمش عدة مرات متتالية.

أما خطوات إخراج العدسة من العين فتتضمن الآتي:

* اغسل يديك بالماء والصابون.

* انظر إلى الأعلى واسحب الجفن السفلي.

* اسحب العدسة للأسفل باتجاه بياض العين.

* امسك العدسة بواسطة السبابة والإبهام ثم اخرجها.