ريال_مدريد يتعثر ضد #ريال_مايوركا في #الدوري_الإسباني

تعثر ريال مدريد في مباراته ضد ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز والتي انتهت بخسارة الملكي بهدف نظيف خارج الديار، وقبل مواجهة الأهلي المصري في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم الأربعاء القادم، الموافق 8 فبراير الجاري.

افتتح مايوركا اللقاء في الدقيقة 13 بهدف في شباك لونين الذي شارك بديلًا لكورتوا الذي تعرض للإصابة خلال عمليات الاحماء، ليحل محله الحارس البديل وقبل أن يجمع ثقته بنفسه كاملة في مطلع الشوط، استقبل هدف عكسي من جانب ناتشو الذي أعاد الكرة بشكل خاطئ ليشاهدها لونين مثلنا تمامًا وهي تسكن الشباك. ولم يحدث الريال أي رد فعل في الشوط الأول لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع الدقيقة 57 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فينيسيوس بعد تدخل حارس مايوركا على فينيسيوس أثناء تسديده للكرة، ليتصدى لها أسينسيو، ليهدرها بعدما تصدى لها الحارس، ومعها تبدأ معها الاستفاقة لمايوركا الذي ذهب بأكثر من هجمة خطيرة ولكن تعامل معها الدفاع وتحديدًا ناتشو، ولكن فشل الميرنجي في التسجيل لينتهي اللقاء بخسارة جديدة للريال في الليغا بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة لم يتغير الكثير في ترتيب الدوري الإسباني، فظل مايوركا في المركز العاشر ومعه 28 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني وفي رصيده 45 نقطة ليظل الحال كما هو عليه ويتعثر الريال قبل مواجهة هامة جدًا ضد الأهلي المصري في مونديال الأندية يوم الأربعاء.