شبيه #طلال_مداح: ابنته قالت لي “أنت نسخة من والدي” وأتمنى تجسيده في عمل فني (فيديو) #عاجل

قال عيسى التركي، شبيه الفنان الكبير الراحل طلال مداح، إنه لم يكن يعلم بأنه بوجود شبه بينه وبين الفنان الكبير، حتى بلغ 17 أو 18 عاماً.

وأضاف "التركي" الذي جذب الأنظار إليه في ليلة "صوت الأرض"، التي تم تنظيمها احتفاءاً بالفنان الكبير الراحل: "كنت كلما أخرج في أي محفل أو مناسبة، أجد من يستوقفني ويطلب أن يلتقط صور فوتوغرافية معي، ويقولون لي أني أشبه طلال مداح، ولم اتوقع أن يكون الشبه بهذا الحجم".

وعما إذا حلم بأن يكون له صوت مثل صوت الفنان الراحل، قال "التركي" خلال استضافته في برنامج "صباح العربية" على قناة "العربية": "صوت طلال مداح أجمع عليه الجميع، كان موهبة من الله للفنان الكبير رحمة الله عليه، كان يجذب قلوب الناس، وبالطبع كنت اتمنى أن يكون لدي صوت مثله، لكن هذا ليس بيدي".

وتطرق إلى مقابلته مع "نغم" ابنة الفنان طلال مداح، قائلاً: "كنت اتحاشى أن أقابلها، خفت أن يكون الموقف مؤثراً، لكنها أصرت، و وانصدمت وانبهرت من الشبه، لدرجة أنها قالت لي (أنت نسخة من والدي".

ونفى أن يكون قد أضاف "إضافات" إلى شكله لتقوية هذا الشبه، قائلاً: "النظارة التي ارتديها هذه معي من فترة طويلة.. لم أقصد أن ارتدي نظارة شبيهة بالنظارة الخاصة بالفنان الراحل".

ويسؤاله إذا ما كان يقبل أن يجسد الفنان الراحل في عمل فني، قال: " من دواعي سروري بالطبع".