تراجع #أسعار_الذهب لأدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لأدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع، والتي أثارت المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغيير يُذكر على سعر الذهب عند 1865.88 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير الماضي في وقت سابق من الجلسة.

العقود الآجلة للذهب

بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1879.40 دولارًا.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%؛ مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.24 دولارًا للأونصة.