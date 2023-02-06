مصير مجهول للاعب #كريستيان_أتسو لاعب هاتاي سبور تحت أنقاض #زلزال_تركيا

أكدت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن الغاني كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور الحالي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق، عالق تحت الأنقاض بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، فجر اليوم.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، صباح اليوم، على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

ووفقا لصحيفة "ستار" التركية، فإن فرق الإنقاذ تجري حاليا العثور على نجم غانا بعد أن حوصر تحت أنقاض الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت الصحيفة التركية في تقريرها، إلى أن تم إنقاذ بعض اللاعبين وشخصين من الجهاز الفني لفريق هاتاي سبور من تحت الأنقاض، وكان بينهم بوراك أوكسوز، وبيرتوج يلدريم.

وأوضحت: “نجا أكرم أكشي أوغلو وعثمان أتيس من الجهاز الفني، وخرج أيضا كريم أليسي من تحت الأنقاض وصحته جيدة”.

وأضافت: “تعمل فرق الإنقاذ حاليا على العثور على الغاني كريستيان أتسو، وتانر سافوت المدير الرياضي لـ هاتاي سبور الذي حوصر أيضا تحت الأنقاض”.