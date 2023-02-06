فيديو مؤثر لأب سوري يلقن الشهادة لابنه العالق في أنقاض #الزلزال #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #زلزال #هزه_ارضيه #عاجل

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوري يلقن الشهادة لابنه العالق في أحد المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية، فجر اليوم الإثنين، وأدى إلى وقوع أكثر من 700 قتيل حتى الآن.

وأظهر الفيديو صوت الرجل وهو يقول لابنه العالق في أنقاض مبنى منهار: "قل لا إله إلا الله... لا إله إلا الله... محمد رسول الله... لا تخف.. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وسط ترديد الابن خلفه.

وقال مغردون إن الفيديو من مدينة إدلب.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 1014 قتيلاً و5383 مصاباً، بينما وصلت في سوريا إلى 762 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 1000 شخص.