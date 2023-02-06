تُدعى #حنّات.. إعادة بناء “3D” لوجه سيدة عاشت في #العلا قبل 2000 عام (فيديو وصور)

أعادت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ترميم وجه امرأة عاشت قبل 2000 عام في المحافظة.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، أنه "تحقيقاً لالتزامنا في مشاركة إرث العلا مع العالم، أنهى خبراء في مجال الآثار ترميم وإعادة بناء رقمية لهيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي وتُعرف باسم (حنّات)، بعد اكتشافها في مدينة الحِجر التاريخية".

وأضافت عن إعادة بناء الوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد "3D": "تعد إعادة ترميم وجه (حنّات) فريدًا من نوعه، ويهدف إلى منح زائري مدينة الحِجر فرصة الاطلاع على ما تتغنّى به العلا من تاريخ عريق".