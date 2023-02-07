مشهد يُبكي الحجر.. تداول صورة لأب سوري يُقبل أبنه ويموتان معاً إثر #الزلزال المدمر

تداول مغردون على موقع "تويتر"، صورة تظهر العناق الأخير بين أب سوري وأبنه الصغير وهو يقبله قبل لحظات من حدوث الزلزال المدمر، الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة تم التقاطها في مدينة جنديرس بريف حلب.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى 4,365 جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويصعّب تساقط الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الظلام، جهود المنقذين ووضع الأشخاص الذين شردوا بسبب الزلزال.