هاتاي سبور يعلن انقاذ #كريستيان_فاتي بعد #زلزال_تركيا

أعلن نادي هاتاي سبور التركي عن إنقاذ لاعبه الغاني كريستيان فاتي من تحت أنقاض منزله.

وضرب زلزال مدمر قوته 7,7 ريختر تركيا وسوريا صباح أمس الإثنين وتسبب في وفاة أكثر من 5 آلاف شخص.

وصرّح مصطفى عزت المتحدث الرسمي لنادي هاتاي سبور: "تم إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض، وتم اصطحابه إلى المستشفى لأنه يعاني من إصابات".

كما أكدت فرانشيسكا أشيتلي أودوتون سفيرة دولة غانا في تركيا الأنباء وذكرت أنه تم العثور على أتسو حيًا.

وكانت تقارير قد ذكرت قبلها أن صوت أتسو قد سُمع من تحت الأنقاض طالبًا النجدة.

أتسو (31 عامًا) انضم إلى هاتاي سبور مطلع الموسم الجاري قادمًا من الرائد.