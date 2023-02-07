وزير الاستثمار البريطاني: #نيوم مستقبل البشرية.. وأريد شراء شقة بها بمجرد أن تصبح جاهزة #عاجل

كشف وزير الاستثمار البريطاني، دومينيك جونسون، عن تطلع المملكة المتحدة لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع السعودية في السنوات المقبلة، نظراً للطلب الهائل على البنية التحتية والخدمات والتحول إلى اقتصاد خال من الكربون.

وقال "جونسون" في مقابلة مع قناة"العربية": "حجم التجارة بين بريطانيا والسعودية يبلغ حاليا يبلغ نحو 15 مليار جنيه استرليني. وبالإمكان زيادة هذا الرقم بشكل جوهري، ولدينا طموح لمضاعفته في السنوات المقبلة، نظراً للطلب الهائل على البنية التحتية والخدمات والتحول إلى اقتصاد خال من الكربون، لهذا البلد غير العادي".

وأضاف: "أعلم أن المملكة المتحدة يمكنها حقا المساعدة في هذه الرحلة، لذا فأنا أتطلع لزيادة حجم التجارة مع السعودية بشكل جوهري، وأيضا الاستثمارات".

ووصف المملكة العربية السعودية بأنها مستثمر مهم للغاية للمملكة المتحدة، ويوجد الكثير من الفرص في مجال التكنولوجيا العالية والبحث والتطوير تستثمر بها.

وتطرق للحديث عن مشروع "نيوم"، قائلاً: "متحمس جدا للفرص المتاحة، شخصيا كنت في السعودية لسنوات عديدة، أرى دولة تحولت بالفعل بفضل قيادتها، ولا أزال مصدوما من حجم مشروع نيوم، مدينة بطول 170 كم، أريد شراء شقة هناك بمجرد أن تصبح جاهزة، ستكون مكانا رائعا للعيش فيه، وتعد مستقبل البشرية".