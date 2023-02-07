تعمل 18 ساعة يومياً.. إطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في #الأحساء

أطلق الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، مشروع النقل العام بالحافلات في المحافظة.

ويضم مشروع النقل العام بالحافلات 7 مسارات تربط أبرز معالم المحافظة، مثل محطة القطار، والسوق المركزية، ومطار الأحساء، ومجمع الدوائر الحكومية، وجامعة الملك فيصل، وملعب الجامعة، بالإضافة إلى العديد من المواقع الحيوية الأخرى.

ويجرى هذا الربط من خلال 132 نقطة توقف، تسهل الانتقال داخل المدينة، وتسهم في توفير خيارات نقل متعددة لسكان وزوار المحافظة.

ويخدم المشروع 41 حافلة مخصصة لنقل الركاب، تعمل على مدار 18 ساعة يوميًا، بإجمالي مسافة تصل إلى 222 كم، تغطي أكثر من 60 موقعاً حيوياً في المحافظة.

ويهدف المشروع لتوفير خدمة النقل العام بالحافلات الحديثة التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان، وتسهيل حركة التنقل الداخلي للمستفيدين، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، وبما يضمن الارتقاء بجودة الحياة في المحافظة، ويسهم في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، ودعم وتطوير هذه الخدمات.